2019-08-20T15:04:52+03:00
Происшествия

Тульская управляющая компания задолжала своим работникам около девяти миллионов рублей

Дело находится на контроле прокуратуры
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Управляющая компания ООО «Любимый дом» с марта 2018 года систематически не выплачивала долг по заработной плате работникаи. Общая сумма задолженности составила уже более 9 млн рублей.

Данное дело прокуратура Тульской области взяла на особый контроль. Известно, что с начала 2019 года было внесено 7 представлений об устранении нарушений трудового законодательства, в суд направлено 104 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, объявлено 1 предостережение. Руководитель организации уже неоднократно привлекался к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства».

После принятых органами прокуратуры мер задолженность на общую сумму свыше 8 млн рублей частично была погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тульской области пытался украсть 87 слитков чугуна из грузового поезда
В Туле ремонтируют тротуары
Туляки стали победителями и призерами Кубка России по спортивному ориентированию
Полицейские задержали автоугонщиков из Донского, скрывавшихся в Рязанской области
На Медвенско-Осетровском водозаборе Тульской области проведут работы по врезке нового участка трубопровода
Сбитые в Тульской области паралимпийцы готовились к соревнованиям
В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев
Тульским паралимпийцам, попавшим в аварию, будет оказана вся необходимая помощь
Полузащитник тульского «Арсенала» признан лучшим молодым футболистом Замбии
Один из тульских ресторанов обвешивал посетителей
Авария с горящими машинами в Тульской области попала на видео
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Житель Тульской области обворовывал магазины и кафе