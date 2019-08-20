Тульская управляющая компания задолжала своим работникам около девяти миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-20T15:04:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Управляющая компания ООО «Любимый дом» с марта 2018 года систематически не выплачивала долг по заработной плате работникаи. Общая сумма задолженности составила уже более 9 млн рублей.

Данное дело прокуратура Тульской области взяла на особый контроль. Известно, что с начала 2019 года было внесено 7 представлений об устранении нарушений трудового законодательства, в суд направлено 104 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, объявлено 1 предостережение. Руководитель организации уже неоднократно привлекался к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства».

После принятых органами прокуратуры мер задолженность на общую сумму свыше 8 млн рублей частично была погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU