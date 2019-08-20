2019-08-20T13:00:21+03:00
Происшествия

Житель Тульской области обворовывал магазины и кафе

Из помещений он забирал небольшие суммы денег
Мария ВЛАСОВА
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В Суворове мужчина в течение лета совершил три кражи из торговых точек. Предположительно, он проникал в магазины, торговые палатки или кафе ночью. Из помещений забирал небольшие суммы денег.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность подозреваемого. Правоохранители выясняют детали незаконной деятельности 31-летнего безработного ранее судимого местного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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