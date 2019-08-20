Туляки сообщили о торговле едой некачественного производства на одной из городских улиц
По словам жительницы вся продукция изготовлена «кустарным способом»
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В редакцию поступило сообщение от одной из жительниц Тулы. Женщина сообщает, что на ул. Пузакова Зареченского района осуществляется торговля как бахчевыми, так и мясными продуктами: свининой, салом, самодельной колбасой. «Все изготовлено кустарным способом, где-то дома, - утверждает тулячка. - Отравиться можно очень легко, тем более в такую жаркую погоду».
Женщина уже пыталась сообщить о сложившейся ситуации, но ее просьбы были проигнорированы. По словам тулячки, торговые павильоны стоят в напротив супермаркета, но торгуют они не каждый день.
ИСТОЧНИК KP.RU