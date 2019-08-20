2019-08-20T12:27:10+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина, находившийся в федеральном розыске, убил двоих мужчин

В настоящее время возбуждены два уголовных дела
Мария ВЛАСОВА
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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В Плавске были обнаружены тела двух мужчин с видимыми признаками насильственной смерти. Генетические экспертизы помогли установить предполагаемого преступника.

К совершению преступления оказался причастен 38-летний мужчина, который долгое время находился в федеральным розыске за совершение преступления против собственности.

К моменту установления его личности, его задержали сотрудниками полиции и взяли под стражу. Вскоре он признался в убийстве двух лиц, после чего подробно показал, как совершил преступление. У подозреваемого были обнаружены и изъяты деньги и вещи, принадлежавшие одному из погибших.

В настоящее время возбуждены два уголовных дела по статье «убийство». Назначены дополнительные судебные экспертизы, а также проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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