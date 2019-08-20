Житель Тульской области отправится в колонию за гибель матери

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-20T12:04:55+03:00

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61-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В одном из домов по ул. Олимпийская житель Новомосковска после ссоры избил мать и ранил в голень. Конфликт был спровоцирован недовольством женщины: сын злоупотреблял алкоголем. С полученными травмами ее госпитализировали в больницу. На следующий день она скончалась.

На этапе предварительного расследования уголовного дела обвиняемый признал вину. В ходе проверки показаний на месте он продемонстрировал механизм нанесения телесных повреждений.

Мужчина заключен под стражу. Ему назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU