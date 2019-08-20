Житель Тульской области отправится в колонию за гибель матери
61-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В одном из домов по ул. Олимпийская житель Новомосковска после ссоры избил мать и ранил в голень. Конфликт был спровоцирован недовольством женщины: сын злоупотреблял алкоголем. С полученными травмами ее госпитализировали в больницу. На следующий день она скончалась.
На этапе предварительного расследования уголовного дела обвиняемый признал вину. В ходе проверки показаний на месте он продемонстрировал механизм нанесения телесных повреждений.
Мужчина заключен под стражу. Ему назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU