20 августа часть тульских домов останется без газоснабжения
Продолжаются плановые профилактические работы
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В связи с проведением профилактических работ АО «Тулагоргаз», 20 августа ожидаются плановые отключения газа в тульских многквартирных домах.
Приостановлена подача газоснабжение будет по адресам:
ул. Сойфера, 31
ул. Седова, 8
ул. Макаренко, 1-а, подъезд №2.
Работы будут осуществлены по техническому обслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов.
ИСТОЧНИК KP.RU