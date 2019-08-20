20 августа часть тульских домов останется без газоснабжения

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-20T11:46:50+03:00

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В связи с проведением профилактических работ АО «Тулагоргаз», 20 августа ожидаются плановые отключения газа в тульских многквартирных домах.

Приостановлена подача газоснабжение будет по адресам:

ул. Сойфера, 31

ул. Седова, 8

ул. Макаренко, 1-а, подъезд №2.

Работы будут осуществлены по техническому обслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU