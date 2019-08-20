21 августа в Туле дома на проспекте Ленина остались без воды

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-20T11:17:57+03:00

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа

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21 августа до окончания ограничена подача холодной воды по следующим адресам: пр-т Ленина д.д. 102, 104, 106, 108, 100, 98, «Южный рынок», ул. Волнянского д.д. 1, 2, 2а, 11б, 11, 3.

Это связано с проведением ремонта по ул. пр-т Ленина, д. 102. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщает АО «Тулагорводоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU