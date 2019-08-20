В Тульской области таксист присвоил себе мобильник и кошелек пассажира

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-20T11:13:04+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»

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В Алексине таксист присвоил себе мобильник и кошелек с банковской картой пассажира. Жертвой кражи стал 28-летний мужчина.

Предположительно, водитель такси, обнаружив забытые вещи, не стал возвращать их пассажиру. С банковской карты пассажира он списал более 10 тысяч рублей. Потерпевший, обнаружив пропажу, обратился в полицию. 44-летнего ранее судимого водителя такси задержали. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU