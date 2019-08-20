В Тульской области «Volkswagen Golf» вылетел в кювет и перевернулся

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-20T10:56:54+03:00

По предварительным данным, женщина не справилась с управлением

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19 августа в 21.00 на 6 км дороги «Хатманово-Сотино-Мясоедово» Алексинского района произошло ДТП. 36-летняя женщина на автомобиле «Volkswagen Golf» съехала в кювет. Затем машина опрокинулась.

По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. В результате ДТП ей потребовалась помощь медиков. После этого ее отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU