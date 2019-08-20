2019-08-20T09:46:47+03:00
Общество

В Туле прикрыли незаконные развалы с арбузами и дынями

Регулярно на торговцев составляют порядка 30–40 протоколов об административных правонарушениях
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
Изменить размер текста:

В Туле прикрыли несанкционированные развалы с арбузами и дынями на ул. Пузакова, д.46, а также на пересечении улиц Комсомольской и Арсенальной. Очередной рейд по незаконной торговле бахчевыми культурами прошел 19 августа.

У торговцев не оказалось разрешение на продажу фруктов, овощей и бахчевых культур на указанных территориях. В отношении них были составлены протоколы по статье «Торговля в неустановленных местах». Им грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

Отметим, порядка 5 нестационарных торговых объектов владельцы перемещают добровольно еженедельно, также на торговцев составляют порядка 30 – 40 протоколов об административных правонарушениях.

В Туле есть 42 участка, на которых могут быть размещены нестационарные торговые точки с овощами, фруктами и бахчевыми культурами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области неизвестный водитель сбил трех людей в инвалидных колясках
Туляки сообщили о торговле едой некачественного производства на одной из городских улиц
В Тульской области мужчина, находившийся в федеральном розыске, убил двоих мужчин
Житель Тульской области отправится в колонию за гибель матери
20 августа часть тульских домов останется без газоснабжения
21 августа в Туле дома на проспекте Ленина остались без воды
В Тульской области таксист присвоил себе мобильник и кошелек пассажира
В Тульской области «Volkswagen Golf» вылетел в кювет и перевернулся
Туляки отметят День Государственного флага
Погода в Туле 20 августа: переменная облачность и +26 градусов
В Тульской области в ДТП пострадал подросток
В Туле 12-летний представитель цыганского этноса сбил пешехода
В Тульской области водитель не справилься с управлением и выехал на «встречку»
Под Тулой водитель «Suzuki» слетел в кювет и перевернулся
В Одоеве 21-летний туляк сбил насмерть пешехода
Тульский «Арсенал» получил 260 тысяч евро за игру в Лиге Европы
В Туле произошло убийство на почве алкогольного опьянения
Прокуратура Тульской области взяла на контроль проверку ДТП с участием микроавтобуса
Туляк зарезал приятеля в ходе пьяного застолья