В Туле прикрыли незаконные развалы с арбузами и дынями

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-20T09:46:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле прикрыли несанкционированные развалы с арбузами и дынями на ул. Пузакова, д.46, а также на пересечении улиц Комсомольской и Арсенальной. Очередной рейд по незаконной торговле бахчевыми культурами прошел 19 августа.

У торговцев не оказалось разрешение на продажу фруктов, овощей и бахчевых культур на указанных территориях. В отношении них были составлены протоколы по статье «Торговля в неустановленных местах». Им грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

Отметим, порядка 5 нестационарных торговых объектов владельцы перемещают добровольно еженедельно, также на торговцев составляют порядка 30 – 40 протоколов об административных правонарушениях.

В Туле есть 42 участка, на которых могут быть размещены нестационарные торговые точки с овощами, фруктами и бахчевыми культурами.

ИСТОЧНИК KP.RU