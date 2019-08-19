2019-08-19T17:49:06+03:00
Происшествия

В Тульской области в ДТП пострадал подросток

Медицинская помощь была оказана на месте происшествия
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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18 августа в 18:10 на 163 км автодороги М-2 «Крым» в направлении г. Орел водитель автомобиля «Ford Mondeo», водитель 1993 года рождения, совершая разворот, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21093» под управлением молодого человека 1998 года рождения.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир «ВАЗа», мальчик 2003 года рождения.

Медицинская помощь была оказана на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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