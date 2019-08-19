В Туле 12-летний представитель цыганского этноса сбил пешехода

СЕГОДНЯ 17:38 2019-08-19T17:50:23+03:00

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18 августа в 17:10 на ул. Некрасова, пос. Плеханова г. Тулы несовершеннолетний водитель 12 лет, представитель цыганского этноса, управляя автомобилем «Daewoo Nexia», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, сбил пешехода, женщину 1952 года рождения. В результате аварии пешеход был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. А именно в дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.

ИСТОЧНИК KP.RU