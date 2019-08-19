В Тульской области водитель не справилься с управлением и выехал на «встречку»

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-19T17:29:12+03:00

В результате аварии два пострадавших, в числе которых пятилетний ребенок

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В воскресенье, 18 августа, в 12:20 на 1-ом км автодороги обход г. Узловая через с. Супонь Узловского района Тульской области мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Ваз 2111» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с едущей навстречу «Mazda 6» под управлением мужчины 1983 года рождения.

В результате ДТП пятилетний мальчик, пассажир «Mazda», находящийся на заднем сиденье без детского удерживающего устройства, и пассажир автомобиля «Ваз», мужчина 1966 года рождения получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU