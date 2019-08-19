Под Тулой водитель «Suzuki» слетел в кювет и перевернулся
Среди пассажиров находился шестилетний ребенок
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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18 августа в 10:00 на 305 км трассы М-4 «Дон» городской округ г. Ефремова Тульской области в направлении г. Москвы водитель «Suzuki SX4» под управлением мужчины 1983 года рождения слетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП два пассажира автомобиля с различными травмами были госпитализированы: женщина 1981 года рождения и шестилетний ребенок, на момент аварии находившийся в специальном детском удерживающем устройстве.
ИСТОЧНИК KP.RU