2019-08-19T17:17:43+03:00
Происшествия

Под Тулой водитель «Suzuki» слетел в кювет и перевернулся

Среди пассажиров находился шестилетний ребенок
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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18 августа в 10:00 на 305 км трассы М-4 «Дон» городской округ г. Ефремова Тульской области в направлении г. Москвы водитель «Suzuki SX4» под управлением мужчины 1983 года рождения слетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП два пассажира автомобиля с различными травмами были госпитализированы: женщина 1981 года рождения и шестилетний ребенок, на момент аварии находившийся в специальном детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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