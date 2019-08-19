2019-08-19T17:10:37+03:00
Происшествия

В Одоеве 21-летний туляк сбил насмерть пешехода

Полицией было установлено, что водитель не имел права на управление автомобилем и находился в состоянии алкогольного опьянения
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

В субботу, 17 августа, в 21:30 на 64 км трассы «ЩекиноОдоевАрсеньев», в п. Одоев Одоевского района Тульской области водитель автомобиля «ВАЗ-21043» сбил пешехода, направляющегося в попутном направлении без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход скончался на месте. Водитель скрылся с места аварии.

В ходе проведения оперативных действий и розыскных мероприятий в этот же вечер был установлен и задержан молодой человек 1998 года рождения, не имеющий права на управление автомобилем. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со ст. 264 УК РФ, водителю скрывшемуся с места ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, в случае смерти человека – от двух до семи лет, если погибли двое и более лиц – от четырех до девяти лет. Также, в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области в ДТП пострадал подросток
В Туле 12-летний представитель цыганского этноса сбил пешехода
В Тульской области водитель не справилься с управлением и выехал на «встречку»
Под Тулой водитель «Suzuki» слетел в кювет и перевернулся
Тульский «Арсенал» получил 260 тысяч евро за игру в Лиге Европы
В Туле произошло убийство на почве алкогольного опьянения
Прокуратура Тульской области взяла на контроль проверку ДТП с участием микроавтобуса
Туляк зарезал приятеля в ходе пьяного застолья
Ремонт дороги под Тулой спровоцировал многокилометровую пробку
В Туле упавший пень покорежил «Форд Фокус»
Сколько туляки заплатят нецелевое использование земельных участков
Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
Тулячка стала жертвой грабителя в помещении самообслуживания банка
Собственника поля, которое превращают в свалку под Тулой, не нашли
В Тульской области перед треногами установлены предупреждающие знаки
В Туле среди УК назвали нарушителей по асфальтированию дворов
Туляк задержан по подозрению в краже велосипедов
Сотрудниками тульской Росгвардии проведены рейды в охотничьих угодьях
ДТП в Тульской области с лобовым столкновением
С начала месяца в Тульской области сгорели 11 автомобилей
В тульских парках идет контроль за выгулом собак
На Баташевском мосту открыли полосу реверсивного движения
Погода в Туле 19 августа: облачно с прояснениями и +23 градуса
В Тульской области военнослужащие смонтируют мосты через реки Мокрая Табола и Плава
В понедельник, 19 августа, в Туле по ряду адресов отключат водоснабжение
В центре Тулы временно ограничат движение транспорта
Тульский "Арсенал" проиграл казанскому "Рубину"
Пострадавшей в ДТП 10-летней тулячке передадут ее домашнего питомца