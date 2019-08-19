В Одоеве 21-летний туляк сбил насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-19T17:10:37+03:00

Полицией было установлено, что водитель не имел права на управление автомобилем и находился в состоянии алкогольного опьянения

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В субботу, 17 августа, в 21:30 на 64 км трассы «Щекино — Одоев — Арсеньев», в п. Одоев Одоевского района Тульской области водитель автомобиля «ВАЗ-21043» сбил пешехода, направляющегося в попутном направлении без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход скончался на месте. Водитель скрылся с места аварии.

В ходе проведения оперативных действий и розыскных мероприятий в этот же вечер был установлен и задержан молодой человек 1998 года рождения, не имеющий права на управление автомобилем. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со ст. 264 УК РФ, водителю скрывшемуся с места ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, в случае смерти человека – от двух до семи лет, если погибли двое и более лиц – от четырех до девяти лет. Также, в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU