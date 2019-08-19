В Туле произошло убийство на почве алкогольного опьянения

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-19T14:57:12+03:00

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9 августа в Туле в одном из домов по ул. Седова было обнаружено тело 47-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области сердца. В ходе проведения следственных мероприятий и судмедэкспертизы тела покойного было установлено, что в период со 2 по 4 августа оба мужчины находились в одном из домов на ул. Седова и распивали спиртные напитки. Позже между приятелями произошла ссора по причине малого количества алкоголя и продуктов питания. Также один из них начал высказывать оскорбительные выражения и нецензурную брань в адрес знакомого. Тогда последний взял нож и нанес приятелю один удар в область груди, после чего скрылся с места происшествия. Смерть потерпевшего наступила сразу.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлена причастность к данному преступлению 35-летнего мужчины. Подозреваемый был задержан в порядке статьи 91УПК РФ, после чего ему было предъявлено обвинение.

В данный момент дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU