Прокуратура Тульской области взяла на контроль проверку ДТП с участием микроавтобуса

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-19T14:58:22+03:00

В настоящее время проводятся процессуальные действия по установлению обстоятельств произошедшего

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Прокуратурой Тульской области взято на контроль проведение проверки по факту столкновения легкового автомобиля «Kia Rio», под управлением 53-летнего мужчины с микроавтобусом «Volkswagen Crafter», следующего по маршруту «Тула — Липецк» и принадлежащим индивидуальному предпринимателю.

В настоящее время проводятся процессуальные действия по установлению обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU