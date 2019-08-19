Прокуратура Тульской области взяла на контроль проверку ДТП с участием микроавтобуса
В настоящее время проводятся процессуальные действия по установлению обстоятельств произошедшего
Фото: Архив "КП"
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Прокуратурой Тульской области взято на контроль проведение проверки по факту столкновения легкового автомобиля «Kia Rio», под управлением 53-летнего мужчины с микроавтобусом «Volkswagen Crafter», следующего по маршруту «Тула — Липецк» и принадлежащим индивидуальному предпринимателю.
В настоящее время проводятся процессуальные действия по установлению обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU