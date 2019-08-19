2019-08-19T14:58:22+03:00
Происшествия

Прокуратура Тульской области взяла на контроль проверку ДТП с участием микроавтобуса

В настоящее время проводятся процессуальные действия по установлению обстоятельств произошедшего
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Прокуратурой Тульской области взято на контроль проведение проверки по факту столкновения легкового автомобиля «Kia Rio», под управлением 53-летнего мужчины с микроавтобусом «Volkswagen Crafter», следующего по маршруту «ТулаЛипецк» и принадлежащим индивидуальному предпринимателю.

В настоящее время проводятся процессуальные действия по установлению обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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