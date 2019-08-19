Туляк зарезал приятеля в ходе пьяного застолья

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-19T14:10:54+03:00

Мужчины поссорились по причине малого количества спиртного и продуктов

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В производстве отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по статье «убийство».

По версии следствия, 9 августа в одном из домов по ул. Седова Тулы обнаружили тело 47-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области сердца.

К совершению данного преступления оказался причастен 35-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение.

Следственным путем установлено, что со 2 по 4 августа обвиняемый выпивал у знакомого дома на ул. Седова. Мужчины поссорились по причине малого количества спиртных напитков и продуктов питания. Также мужчина оскорбил обвиняемого.

В свою очередь последний ударил мужчину ножом в область груди, после чего скрылся с места происшествия. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Обвиняемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU