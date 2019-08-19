Сколько туляки заплатят нецелевое использование земельных участков

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-19T12:23:33+03:00

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За нарушения земельного законодательства в первом полугодии в Тульской области возбуждено 116 дел об административных правонарушениях. По ним назначены штрафы в размере 535 тысяч рублей.

За использование земельных участков не по целевому назначению и неиспользование земель сельскохозяйственного назначения тулякам придется выплатить 190 тысяч рублей. Часть дел находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU