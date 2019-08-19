2019-08-19T11:45:12+03:00
Происшествия

Тулячка стала жертвой грабителя в помещении самообслуживания банка

Получив 20 тысяч рублей, преступник скрылся, а женщина обратилась в полицию
Мария ВЛАСОВА
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Тулячка стала жертвой грабителя в помещении самообслуживания банка. Потерпевшая забирала деньги из банкомата, когда пьяный подозреваемый потребовал у нее наличные. При этом он угрожал ей серьезными увечьями. Получив 20 тысяч рублей, он скрылся.

Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Полицейские на основе полученной от женщины информации и записей камер видеонаблюдения разыскали предполагаемого похитителя денег. 40-летний безработный ранее судимый подозреваемый признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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