Тулячка стала жертвой грабителя в помещении самообслуживания банка
Получив 20 тысяч рублей, преступник скрылся, а женщина обратилась в полицию
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Тулячка стала жертвой грабителя в помещении самообслуживания банка. Потерпевшая забирала деньги из банкомата, когда пьяный подозреваемый потребовал у нее наличные. При этом он угрожал ей серьезными увечьями. Получив 20 тысяч рублей, он скрылся.
Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Полицейские на основе полученной от женщины информации и записей камер видеонаблюдения разыскали предполагаемого похитителя денег. 40-летний безработный ранее судимый подозреваемый признался в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU