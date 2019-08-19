В Тульской области перед треногами установлены предупреждающие знаки

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-19T11:09:23+03:00

В данный момент на дорогах области работают 90 стационарных и 25 передвижных камер

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В Тульской области перед всеми треногами, фиксирующими нарушение правил ПДД, установили предупреждающие знаки.

Решением правительства Тульской области перед камерами фото и видеофиксации для внимания водителей стоят специальные таблички.

В данный момент на дорогах области работают 90 стационарных и 25 передвижных камер.

ИСТОЧНИК KP.RU