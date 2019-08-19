В Туле среди УК назвали нарушителей по асфальтированию дворов
По 9 адресам требуется капитальный ремонт асфальта во дворе
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Нарушителями по асфальтированию дворов стали управляющие компании «Астек», «Строй макс», «РЭМС», «Уют Дом», «Арсенал», «Восход» и «Проспект». По 9 адресам требуется капитальный ремонт полотна.
К такому выводу пришли сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации города после обследования дворовых территории.
Всего проверили 54 двора. Также специалисты обнаружили нарушения по содержанию контейнерных площадок у УК «Строй макс», «РЭМС», «Уют Дом». Нарушение правил благоустройства в части наличия граффити - УК «СтройМакс».
ИСТОЧНИК KP.RU