Туляк задержан по подозрению в краже велосипедов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-19T10:45:40+03:00

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В Туле задержан подозреваемый в ражах велосипедов. Злоумышленник с корыстной целью беспрепятственно входил в подъезды многоквартирных домов и похищал двухколесные велосипеды.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение возможного похитителя. Им оказался 28-летний неработающий, ранее судимый туляк. Он подозревается в краже уже трех велосипедов. Полицейские не исключают возможность его причастности и к другим кражам.

В данным момент полицейские выясняют все подробности его противозаконной деятельности. Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU