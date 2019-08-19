Сотрудниками тульской Росгвардии проведены рейды в охотничьих угодьях

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-19T10:20:52+03:00

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С 17 августа 2019 года начался осенне-зимний охотничий сезон. В связи с этим сотрудники Росгвардии совместно с ОМОНом и департаментом по охоте проводят масштабные рейды по охотничьим угодьям области с целью пресечения браконьерства. В первую очередь, специалисты проверяют у охотников лицензии и разрешительные документы, а также обращают внимание и на правила перевозки и хранения огнестрельного оружия. В случае нарушений предполагается штраф: для физических лиц четыре тысячи рублей и лишение права осуществлять охоту в течение 2-х лет с конфискацией оружия.

Сотрудники Росгвардии проводят профилактические беседы с охотниками о необходимости безопасного обращения с оружием, соблюдениях установленных правил охоты и обращения с оружием. Данные мероприятия будут проводиться на протяжении всего охотничьего сезона.

На учете региональной Росгвардии состоит 33 457 владельцев, которые имеют 54 000 единиц оружия. Управление Росгвардии по Тульской области призывает всех охотников области к соблюдению правил охоты и действующего законодательства в сфере оборота оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU