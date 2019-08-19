ДТП в Тульской области с лобовым столкновением

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-19T09:59:56+03:00

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Вчера утром, 18 августа, на трассе М-2 «Крым» недалеко от п. Малахово произошло серьезное ДТП с лобовым столкновением Volkswagen Golf и Nissan Qashqai. По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf выехал на встречную полосу. Пассажир Volkswagen погиб на месте, находящимся в автомобиле Nissan была оказана медицинская помощь. Предполагается, что виновник аварии был в алкогольном опьянении.

ИСТОЧНИК KP.RU