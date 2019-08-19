С начала месяца в Тульской области сгорели 11 автомобилей
Одна из причин - короткое замыкание в электропроводке
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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С начала месяца в регионе сгорели 11 автомобилей, из них 3 - в Туле. Наиболее распространенной причиной возгорания машин стало короткое замыкание в электропроводке.
В ГУ МЧС России сообщают, что машина может полностью выгореть за 3-5 минут. Это минимальное время, когда пожарный расчет МЧС может прибыть на место происшествия.
Поэтому при появлении пламени, в первую очередь необходимо вызвать пожарных, а затем предпринимать действия по тушению самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU