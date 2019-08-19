С начала месяца в Тульской области сгорели 11 автомобилей

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-19T09:42:48+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала месяца в регионе сгорели 11 автомобилей, из них 3 - в Туле. Наиболее распространенной причиной возгорания машин стало короткое замыкание в электропроводке.

В ГУ МЧС России сообщают, что машина может полностью выгореть за 3-5 минут. Это минимальное время, когда пожарный расчет МЧС может прибыть на место происшествия.

Поэтому при появлении пламени, в первую очередь необходимо вызвать пожарных, а затем предпринимать действия по тушению самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU