В тульских парках идет контроль за выгулом собак

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-19T09:37:55+03:00

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14 августа сотрудники парка совместно с полицией провели контроль над исполнениям горожанами правил выгула собак. В ходе рейда были выявлены нарушения. С нарушителями были проведены четыре разъяснительные беседы.

Напоминаем, что правила запрещают выгул собак в общественных местах, и в парках стоят соответствующие знаки. Для выгула собак есть специально отведенные места, где животные должны находиться в наморднике и на коротком поводке.

За нарушение правил предполагается штраф в размере от 1 000 до 3 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU