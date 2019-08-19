В тульских парках идет контроль за выгулом собак
В ходе рейда были выявлены нарушения
Фото: Алексей ФОКИН
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14 августа сотрудники парка совместно с полицией провели контроль над исполнениям горожанами правил выгула собак. В ходе рейда были выявлены нарушения. С нарушителями были проведены четыре разъяснительные беседы.
Напоминаем, что правила запрещают выгул собак в общественных местах, и в парках стоят соответствующие знаки. Для выгула собак есть специально отведенные места, где животные должны находиться в наморднике и на коротком поводке.
За нарушение правил предполагается штраф в размере от 1 000 до 3 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU