На Баташевском мосту откроют полосу реверсивного движения

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-19T09:20:11+03:00

Изменить размер текста: A A

С вечера 18 августа на Баташевском мосту была открыта одна полоса для реверсивного движения. Пока по мосту могут проезжать только легковые автомобили и малогабаритные грузовики. Чтобы контролировать проезд тяжелой техники высотой более трех местров, 19 августа будут установлены габаритные рамки. Движение регулируют светофоры, установленные на подъезде к участку с ограждениями. Вдоль огражденного сетками и бетонными блоками участка обустроено дополнительное освещение.

Вторая полоса закрыта для транспорта и пешеходов. Такой режим работы Баташевского моста сохранится до полного окончания ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU