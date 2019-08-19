2019-08-19T09:20:11+03:00
Общество

На Баташевском мосту откроют полосу реверсивного движения

Проезд разрешен только легковым автомобилям и малогабаритным грузовикам
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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С вечера 18 августа на Баташевском мосту была открыта одна полоса для реверсивного движения. Пока по мосту могут проезжать только легковые автомобили и малогабаритные грузовики. Чтобы контролировать проезд тяжелой техники высотой более трех местров, 19 августа будут установлены габаритные рамки. Движение регулируют светофоры, установленные на подъезде к участку с ограждениями. Вдоль огражденного сетками и бетонными блоками участка обустроено дополнительное освещение.

Вторая полоса закрыта для транспорта и пешеходов. Такой режим работы Баташевского моста сохранится до полного окончания ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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