Пострадавшей в ДТП 10-летней тулячке передадут ее домашнего питомца
Сотрудники полиции передадут пострадавшей в аварии 10-летней тулячке ее домашнего питомца. Напомним, вечером 17 августа в Тепло-Огаревском районе произошла страшная автомобильная авария, в которой погиб один человек, еще 12 пострадали.
После происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили в салоне микроавтобуса хомяка. Как оказалось, животное принадлежит 10-летней пассажирке, которую госпитализировали в районную больницу.
Полицейские сообщили девочке, что с её домашним животным всё в порядке. Однако передать его хозяйке сразу оказалось невозможно, так как она находится в медицинском учреждении. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции решили, что будут заботиться о животном до её выписки, после чего вернут питомца владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU