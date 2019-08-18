2019-08-18T14:47:22+03:00
Общество

Пострадавшей в ДТП 10-летней тулячке передадут ее домашнего питомца

Полицейские обнаружили хомяка на месте ДТП
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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Сотрудники полиции передадут пострадавшей в аварии 10-летней тулячке ее домашнего питомца. Напомним, вечером 17 августа в Тепло-Огаревском районе произошла страшная автомобильная авария, в которой погиб один человек, еще 12 пострадали.

После происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили в салоне микроавтобуса хомяка. Как оказалось, животное принадлежит 10-летней пассажирке, которую госпитализировали в районную больницу.

Полицейские сообщили девочке, что с её домашним животным всё в порядке. Однако передать его хозяйке сразу оказалось невозможно, так как она находится в медицинском учреждении. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции решили, что будут заботиться о животном до её выписки, после чего вернут питомца владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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