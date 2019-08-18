2019-08-18T16:10:20+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" проиграл казанскому "Рубину"

Матч закончился со счетом 0:1
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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18 августа тульские канониры поборолись за победу в матче с казанским «Рубином». Напряженная игра завершилась провалом «Арсенала» - 0:1.

Спортивные эксперты называют историю противостояния «Арсенала» и «Рубина» самой внушительной.

Еще в 90-е оружейники бились с «Рубином» за выход в первую лигу. Интересно, что обе команды шагнули наверх синхронно, в 1997 году, когда Тула ушла в зону «Запад» второй лиги и триумфально победила там, а Казань выиграла турнир в зоне «Центр». В том же году команды столкнулись в 1/8 финала Кубка России. На последних минутах казанского матча «Рубин» забил единственный гол и вышел в четвертьфинал.

В 2000-х «Рубин» пошел вверх к двум чемпионским титулам, а «Арсенал» на время выпал из профессионального футбола. Новая встреча Тулы и Казани состоялась уже в РПЛ. В элитных матчах пока соблюдается строгое правило – хозяева не проигрывают. Сегодня «Арсеналу» не удалось переломить эту традицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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