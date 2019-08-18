В центре Тулы временно ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-18T13:59:24+03:00

Изменения будут действовать на протяжении нескольких дней

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С 18 августа в Туле временно ограничат движение транспорта. Это произойдет по причине проведения мероприятий.

В связи с этим в городе будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

- с 00:00 18 августа до 24:00 27 августа по ул. Менделеевской (четная сторона) на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади;

- с 00:00 22 августа до 24:00 26 августа на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

- с 00:00 24 августа до 24:00 25 августа в Садовом переулке.

ИСТОЧНИК KP.RU