В понедельник, 19 августа, в Туле по ряду адресов отключат водоснабжение
В понедельник, 19 августа, в Туле по некоторым адресам отключат воду. Отключения будут действовать несколько часов и будут связаны с производством ремонтных работ.
В связи с этим, 19 августа с 8:00 и до окончания работ воды не будет в поселке Петелино: ул. Полевая, ул. Парковая, ул. Школьная, Тульский областной противотуберкулезный диспансер.
Кроме того, 21 августа, в Туле также по некоторым адресам ограничат подачу воды. Причина — ремонтные работы на Медвенско–Осетровском водозаборе.В связи с этим, 21 августа с 8:00 и до окончания работ воды не будет по следующим адресам:
-Пролетарский район Тулы,
-с-зе Новомедвенский,
-мкр.Водный,
-д. Комарки,
-Фитогенетика,
-ЖК Молодежный,
-СНТ Водник -2,
-д. Ивановка.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU