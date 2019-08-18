2019-08-18T13:46:27+03:00
Общество

В понедельник, 19 августа, в Туле по ряду адресов отключат водоснабжение

Ограничения будут действовать несколько часов
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В понедельник, 19 августа, в Туле по некоторым адресам отключат воду. Отключения будут действовать несколько часов и будут связаны с производством ремонтных работ.

В связи с этим, 19 августа с 8:00 и до окончания работ воды не будет в поселке Петелино: ул. Полевая, ул. Парковая, ул. Школьная, Тульский областной противотуберкулезный диспансер.

Кроме того, 21 августа, в Туле также по некоторым адресам ограничат подачу воды. Причина — ремонтные работы на Медвенско–Осетровском водозаборе.В связи с этим, 21 августа с 8:00 и до окончания работ воды не будет по следующим адресам:

-Пролетарский район Тулы,

-с-зе Новомедвенский,

-мкр.Водный,

-д. Комарки,

-Фитогенетика,

-ЖК Молодежный,

-СНТ Водник -2,

-д. Ивановка.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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