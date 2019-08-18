2019-08-18T16:42:42+03:00
Общество

В тульском парке «Патриот» прошли торжественная присяга

Новобранцы научно-производственной роты зачитали текст присяги
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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17 августа в тульском парке «Патриот» прошла торжественная присяга личным составом научно-производственной роты 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Молодые инженеры и конструкторы зачитали текст присяги, обязуясь верно служить Отечеству.

На следующей неделе новобранцы отправятся в дивизию, где им предстоит провести целый год.

Помимо прохождения военной службы, ребятам предстоит заниматься научными исследованиями на крупнейших оборонных предприятиях Тулы. После завершения службы многие из них пополнят ряды конструкторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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