В Тульской области объявлено метеопредупреждение по туману
Региональное спасательное ведомство объявило в Тульской области метеопредупреждение в связи со сложными погодными условиями. По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 августа в ближайшие часы по области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Тульские спасатели напоминают, что туман - одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций. Жителям советуют быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.
Автовладельцам следует придерживаться следующих правил в условиях ограниченной видимости:
-снизьте скорость движения;
-будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
-не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;
-двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.
ИСТОЧНИК KP.RU