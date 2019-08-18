В Тульской области объявлено метеопредупреждение по туману

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-18T11:07:22+03:00

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Региональное спасательное ведомство объявило в Тульской области метеопредупреждение в связи со сложными погодными условиями. По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 августа в ближайшие часы по области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Тульские спасатели напоминают, что туман - одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций. Жителям советуют быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

Автовладельцам следует придерживаться следующих правил в условиях ограниченной видимости:

-снизьте скорость движения;

-будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;

-не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;

-двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

ИСТОЧНИК KP.RU