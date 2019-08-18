2019-08-18T10:48:29+03:00
Происшествия

В минздраве уточнили число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Тулой

Страшная авария произошла вечером 17 августа
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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В субботу, 17 августа около 17:40 в Тепло-Огаревском районе на автодороге Лопатково-Ефремов случилась страшная автомобильная авария. Автомобиль «Киа» выехал на полосу встречного движения и на полной скорости влетел в микроавтобус, в котором ехали 18 пассажиров.

В Министерстве здравоохранения Тульской области уточнили количество пострадавших в ДТП, по уточненным данным травмы получили 12 человек. 1 человек — водитель «Киа» скончался в результате аварии.

На месте ДТП работали 5 бригад регионального Центра медицины катастроф, пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Госпитализировано 8 человек, из них 1 ребенок — 10-летняя девочка. В Ефремовской районной больнице находится 4 человека с различными травмами, в том числе ребенок. Троих отправили в Щекинскую ЦРБ, одного человека доставили в Тульскую городскую клиническую больницу им. Д.Я. Ваныкина. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное. Четверо из них отпущены на амбулаторное лечение.

Более подробная информация о причинах и деталях ДТП уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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