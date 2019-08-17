2019-08-17T19:30:41+03:00
Происшествия

В страшной аварии под Тулой погиб один человек, еще 11 пострадали

Количество пострадавших - предварительное
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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В субботу, 17 августа, на трассе Лопатково-Ефремов в Тепло-Огаревском районе произошло смертельное ДТП. По трассе передвигался автомобиль "Киа", по встречей полосе в этот момент ехал микроавтобус в салоне которого находилось 18 пассажиров. Внезапно "Киа" вылетел на встречную полосу и спровоцировал ДТП с микроавтобусов. В результате страшного ДТП погиб вредитель "Киа". По предварительным данным, пострадали 11 человек, одна из них - 10-летняя девочка. Всего в микроавтобусе было 18 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции, выясняются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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