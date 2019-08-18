В Туле с начала года поймали 677 бездомных собак
Более 100 животных обрели новый дом
Фото: архив КП
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В Туле за 8 месяцев 2019 года поймали 677 бездомных собак. В настоящее время отлов безнадзорных животных продолжается.
Напомним, в Туле отловом безнадзорных животных занимается ООО «Континент +».
Специалисты организации помещают животных в приют, а затем подыскивают им новых хозяев.
На данный момент, благодаря работе организации, 103 собаки нашли новых хозяев. Работа в данном направлении продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU