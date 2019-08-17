2019-08-17T15:59:29+03:00
Происшествия

Под Тулой пропала 86-летняя пенсионерка

Женщину разыскивают с 13 августа
Юлия КУЗНЕЦОВА
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В Богодицком районе в поселке Товарковский пропала 86-летняя Лапина Зинаида Ивановна. Она ушла из дома 13 августа 2019 года и с тех пор ее местоположение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы седые, короткая стрижка Была одета: зелёный плащ-халат, зелено-оранжевый платок с рисунком, с собой у женщины была болоневая сумка.

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пропавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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