Под Тулой пропала 86-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-17T15:59:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Богодицком районе в поселке Товарковский пропала 86-летняя Лапина Зинаида Ивановна. Она ушла из дома 13 августа 2019 года и с тех пор ее местоположение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы седые, короткая стрижка Была одета: зелёный плащ-халат, зелено-оранжевый платок с рисунком, с собой у женщины была болоневая сумка.

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пропавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU