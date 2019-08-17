Туляка обвиняют в убийстве знакомой по неосторожности

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-17T15:48:15+03:00

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В Алексине следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности причинение смерти по неосторожности потерпевшему), в отношении 55-летнего мужчины.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый со своей знакомой находились около одного из домов на ул. Вересаева в Алексине. Там между ними произошла ссора, в ходе которой женщина оскорбила обвиняемого. В результате конфликта обвиняемый подверг избиению женщину, нанеся ей множество ударов по голове и туловищу. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Следователи провели осмотр происшествия, назначили судебно-медицинская экспертиза тела потерпевшей, провели допросы подозреваемого.

Обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU