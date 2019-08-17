18 августа тульский «Арсенал» сразится с казанским «Рубином»

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-17T11:44:26+03:00

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В воскресенье, 18 августа, тульский «Арсенал» поборется за победу в матче с казанским «Рубином». Матч состоится в рамках 6-го тура чемпионата России и пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало матча в 14:00.

Встречу будет судить бригада арбитров во главе с 46-летним Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград). Делегат РПЛ - Вячеслав Мельников (Санкт-Петербург).

ИСТОЧНИК KP.RU