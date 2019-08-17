В Туле проводится конкурс на лучшего водителя школьного автобуса

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-17T10:52:39+03:00

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В преддверии нового учебного года в рамках «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 16 августа проводится конкурс «Лучший водитель школьного автобуса». Этот конкурс проводится впервые. В нем принимают участие водители школьных автобусов из всех муниципальных образований региона.

Главная цель конкурса — повышение безопасности при перевозки школьников. К конкурсантам предъявляются жесткие требования, такие как: непрерывный стаж работы водителем ТС категории «D» не менее одного года, отсутствие административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Конкурс проводится в 3 этапа: 1- знание Правил дорожного движения; 2 - оказание первой доврачебной помощи; 3 - фигурное вождение автобуса, включающее в себя 6 упражнений: старт, змейка, заезд в бокс, безопасная посадка и высадка пассажиров, боковая парковка, стоп линия.

ИСТОЧНИК KP.RU