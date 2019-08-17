2019-08-17T10:52:39+03:00
Общество

В Туле проводится конкурс на лучшего водителя школьного автобуса

Главная цель конкурса — повышение безопасности при перевозки школьников
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:

В преддверии нового учебного года в рамках «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 16 августа проводится конкурс «Лучший водитель школьного автобуса». Этот конкурс проводится впервые. В нем принимают участие водители школьных автобусов из всех муниципальных образований региона.

Главная цель конкурса — повышение безопасности при перевозки школьников. К конкурсантам предъявляются жесткие требования, такие как: непрерывный стаж работы водителем ТС категории «D» не менее одного года, отсутствие административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Конкурс проводится в 3 этапа: 1- знание Правил дорожного движения; 2 - оказание первой доврачебной помощи; 3 - фигурное вождение автобуса, включающее в себя 6 упражнений: старт, змейка, заезд в бокс, безопасная посадка и высадка пассажиров, боковая парковка, стоп линия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24