В Тульской области военнослужащие смонтируют мосты через реки Мокрая Табола и Плава
В Тульской области военнослужащие смонтируют мосты через р. Мокрая Табола у д. Красное в Кимовском районе и р. Плава у деревень Юрьево и Волохонщина в Плавском районе.
Всего Министерство обороны РФ ведет монтаж 6 мостов в регионе. В начале августа начались работы на мосту через р. Дон в д. Донские Озерки Куркинского района. Новое сооружение соединит несколько деревень и обеспечит доступ к сельхозугодиям.
Уже смонтированы 3 моста: в Веневском районе – через р. Осетр у д. Андреевка и д. Махринка и через р. Алитовка в д. Сасово; в Куркинском районе - через р. Малевка у Казаковки, Заварыкино и Набережных Выселок. Администрации муниципалитетов оборудуют подъездные пути.
Работы будут выполнены к концу сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU