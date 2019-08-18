2019-08-18T13:48:37+03:00
Общество

В Тульской области военнослужащие смонтируют мосты через реки Мокрая Табола и Плава

Работы будут выполнены к концу сентября
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Тульской области военнослужащие смонтируют мосты через р. Мокрая Табола у д. Красное в Кимовском районе и р. Плава у деревень Юрьево и Волохонщина в Плавском районе.

Всего Министерство обороны РФ ведет монтаж 6 мостов в регионе. В начале августа начались работы на мосту через р. Дон в д. Донские Озерки Куркинского района. Новое сооружение соединит несколько деревень и обеспечит доступ к сельхозугодиям.

Уже смонтированы 3 моста: в Веневском районе – через р. Осетр у д. Андреевка и д. Махринка и через р. Алитовка в д. Сасово; в Куркинском районе - через р. Малевка у Казаковки, Заварыкино и Набережных Выселок. Администрации муниципалитетов оборудуют подъездные пути.

Работы будут выполнены к концу сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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