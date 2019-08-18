Житель Тульской области через забор пытался перебросить в колонию наркотики
Ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы
Фото: Алексей ФОКИН
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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего жителя Тульской области. Он признан виновным в пособничестве в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.
Молодой человек пытался перебросить через ограждение на территорию исправительного колонии наркотики. Однако его остановили сотрудники учреждения. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли запрещенные вещества.
Ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Апелляционную жалобу молодого человека суд оставил без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU