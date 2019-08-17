2019-08-16T17:42:05+03:00
Общество

Тульские спасатели вернулись из Иркутской области в пункт постоянной дислокации

Сотрудники ведомства доставляли хлеб и питьевую воду для жителей пострадавшего региона
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

Тульские спасатели вернулись из Иркутской области в пункт постоянной дислокации. Аэромобильная группировка в составе 100 человек вместе со своими коллегами с 5 июля ликвидировала последствия дождевого паводка на территории пострадавшего региона.

За это время спасатели разобрали более 100 зданий, расчистили тысячи кубических метров территорий, провели дезинфекцию социальных объектов, доставляли хлеб и питьевую воду для жителей, восстановили защитную дамбу на реке Ия.

Напомним, в Приангарье прошло две волны паводка. Только в июне в 109 населенных пунктах региона оказались подтопленными около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, повреждено 22 моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24