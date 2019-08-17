СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-16T17:42:05+03:00

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Тульские спасатели вернулись из Иркутской области в пункт постоянной дислокации. Аэромобильная группировка в составе 100 человек вместе со своими коллегами с 5 июля ликвидировала последствия дождевого паводка на территории пострадавшего региона.

За это время спасатели разобрали более 100 зданий, расчистили тысячи кубических метров территорий, провели дезинфекцию социальных объектов, доставляли хлеб и питьевую воду для жителей, восстановили защитную дамбу на реке Ия.

Напомним, в Приангарье прошло две волны паводка. Только в июне в 109 населенных пунктах региона оказались подтопленными около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, повреждено 22 моста.

ИСТОЧНИК KP.RU