2019-08-16T17:27:24+03:00
Общество

В Туле пройдет Туристический фестиваль

Мероприятие пройдет 17 августа с 16:00 до 21:00 на Казанской набережной
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Группа "ГАЗОН"Фото: Группа "ГАЗОН"
Изменить размер текста:

Завтра, 17 августа, с 16:00 до 21:00 впервые в Туле пройдет Туристический фестиваль. Состоится он на Казанской набережной в рамках молодежного пространства «Газон».

Гости смогут познакомиться и пообщаться с известным профессиональным путешественником Владимиром Чуковым, совершившим несколько автономных путешествий к северному и южному полюсам. Также туляки увидят настоящий арктический вездеход, на котором путешествовали тульские туристы по просторам Арктики; экспонаты из Тульского морского музея; выступление представителей Тульского клуба каякеров. Будет работать веревочный парк и выставка туристического снаряжения, пройдет мастер-класс по северной ходьбе.

Тулякам представится возможность ставить палатку, управлять гребной лодкой, завязывать морские и туристские узлы, собрать спилс-карту России на площадке Тульского отделения Русского географического общества, послушать рассказ о безопасных путешествиях от специалистов,узнать о подводных погружениях на территории Тульской области и о морских путешествиях с аквалангами на площадке подводного клуба «Нептун».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нефтесодержащее вещество в Комарках — малоопасно
В детском лагере в Тульской области произошел условный пожар
Женщина подала в суд на тульский обувной магазин
Тульский «Арсенал» входит в число лидеров по доходам за прошлый год
«Ростелеком» досрочно развернул видеонаблюдение для выборов в Тульском регионе
Комикс 14-летней тулячки стал почтовой открыткой
В Тульской области начинается летне-осенний сезон охоты
Туляка, грозившего взорвать пятиэтажку на ул. Пузакова, обвиняют в покушении на теракт
Тульский «Арсенал» оштрафовали на 20 тысяч рублей
В Тульской области мужчина получил срок за незаконное приобретение огнестрельного оружия
Налоговый долг директора одной из тульских компаний составил 23 миллиона
Житель Тульской области зарезал знакомого в пьяной ссоре
В ДТП в Тульской области: столкнулись три машины
В Тульской области автовоз чуть не снес остановку и торговые палатки
Вячеслав Федорищев посетил «Тульский пивзавод» и поздравил сотрудников с 45-летием предприятия
В Тульской области завершилось благоустройство зон отдыха и пляжных зон
В Тульской области умер выдающийся футболист Владимир Фомичев
Туляки снова купаются в реке рядом с оружейным заводом
В Тульской области осел пасется рядом с проезжей частью
В Тульской области мужчина украл женскую сумку из подсобки магазина
Туляк крал интернет-кабели с крыш многоквартирных домов