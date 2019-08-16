СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-16T17:27:24+03:00

Мероприятие пройдет 17 августа с 16:00 до 21:00 на Казанской набережной

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Завтра, 17 августа, с 16:00 до 21:00 впервые в Туле пройдет Туристический фестиваль. Состоится он на Казанской набережной в рамках молодежного пространства «Газон».

Гости смогут познакомиться и пообщаться с известным профессиональным путешественником Владимиром Чуковым, совершившим несколько автономных путешествий к северному и южному полюсам. Также туляки увидят настоящий арктический вездеход, на котором путешествовали тульские туристы по просторам Арктики; экспонаты из Тульского морского музея; выступление представителей Тульского клуба каякеров. Будет работать веревочный парк и выставка туристического снаряжения, пройдет мастер-класс по северной ходьбе.

Тулякам представится возможность ставить палатку, управлять гребной лодкой, завязывать морские и туристские узлы, собрать спилс-карту России на площадке Тульского отделения Русского географического общества, послушать рассказ о безопасных путешествиях от специалистов,узнать о подводных погружениях на территории Тульской области и о морских путешествиях с аквалангами на площадке подводного клуба «Нептун».

ИСТОЧНИК KP.RU