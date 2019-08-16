2019-08-16T17:07:15+03:00
Общество

В детском лагере в Тульской области произошел условный пожар

В детском оздоровительном лагере проводились пожарно-тактические учения
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: МЧС России по Тульской областиФото: МЧС России по Тульской области
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Сегодня, 16 августа, в детском оздоровительном лаге «Салют» Кимовского района проводились пожарно-тактические учения учения по отработке действия персонала и сотрудников пожарных подразделений при возникновении и ликвидации возгорания. Подобные мероприятия направлены на совершенствование вопросов обеспечения безопасности территорий для детского отдыха.

По замыслу, возгорание произошло в коридоре жилого корпуса. В обязательные действия при такой ситуации входит: сообщение о «пожаре» в пожарную охрану, эвакуация детей из здания и встреча пожарных подразделений.

До прибытия пожарных было эвакуировано 169 человек, из них 138 детей. Время эвакуации составило 10 минут.

В ходе учений условный пожар был успешно ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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