В детском лагере в Тульской области произошел условный пожар
Сегодня, 16 августа, в детском оздоровительном лаге «Салют» Кимовского района проводились пожарно-тактические учения учения по отработке действия персонала и сотрудников пожарных подразделений при возникновении и ликвидации возгорания. Подобные мероприятия направлены на совершенствование вопросов обеспечения безопасности территорий для детского отдыха.
По замыслу, возгорание произошло в коридоре жилого корпуса. В обязательные действия при такой ситуации входит: сообщение о «пожаре» в пожарную охрану, эвакуация детей из здания и встреча пожарных подразделений.
До прибытия пожарных было эвакуировано 169 человек, из них 138 детей. Время эвакуации составило 10 минут.
В ходе учений условный пожар был успешно ликвидирован.
ИСТОЧНИК KP.RU