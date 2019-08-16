Женщина подала в суд на тульский обувной магазин

СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-16T16:43:34+03:00

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Поводом для этого послужило нарушение магазином «RENDEZ-VOUS» права потребителя на отказ от исполнения договора возврата денежной суммы за товар ненадлежащего качества.

Женщина приобрела в магазине обувь из натуральной кожи. Через неделю на обуви выявились дефекты. Тогда покупательница обратилась в магазин с целью осуществления возврата, но получила от магазина отказ. ООО «РАНДЕВУ» провело проверку качества, в ходе которой не обнаружило никаких фабричных дефектов.

Для подтверждения наличия в обуви производственного брака женщина провела экспертизу, заключение которой подтвердило несоответствие пары обуви требованиям нормативных документов. Тем не менее, магазин так же отказывался удовлетворять заявленные требования.

Поданный иск о расторжении договора, взыскании суммы, уплаченной за товар ненадлежащего качества, взыскании неустойки за просрочку выполнения отдельных требований потребителя, штрафа и компенсации морального вреда и судебных расходов удовлетворен. В пользу потребителя присуждена сумма, в четыре раза превышающая стоимость купленной некачественной обуви.

ИСТОЧНИК KP.RU