Женщина подала в суд на тульский обувной магазин
Поводом для этого послужило нарушение магазином «RENDEZ-VOUS» права потребителя на отказ от исполнения договора возврата денежной суммы за товар ненадлежащего качества.
Женщина приобрела в магазине обувь из натуральной кожи. Через неделю на обуви выявились дефекты. Тогда покупательница обратилась в магазин с целью осуществления возврата, но получила от магазина отказ. ООО «РАНДЕВУ» провело проверку качества, в ходе которой не обнаружило никаких фабричных дефектов.
Для подтверждения наличия в обуви производственного брака женщина провела экспертизу, заключение которой подтвердило несоответствие пары обуви требованиям нормативных документов. Тем не менее, магазин так же отказывался удовлетворять заявленные требования.
Поданный иск о расторжении договора, взыскании суммы, уплаченной за товар ненадлежащего качества, взыскании неустойки за просрочку выполнения отдельных требований потребителя, штрафа и компенсации морального вреда и судебных расходов удовлетворен. В пользу потребителя присуждена сумма, в четыре раза превышающая стоимость купленной некачественной обуви.
ИСТОЧНИК KP.RU