Тульский «Арсенал» входит в число лидеров по доходам за прошлый год

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-16T16:18:35+03:00

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Тульский «Арсенал» вошел в число лидеров по доходам за 2018 год. По подсчетам Советского спорта, прибыль «канониров» за прошлый год составила 9,57 млн рублей. Самым прибыльным является ФК «Уфа». Его доход насчитывает 428 млн рублей, что составляет 40% бюджета клуба.

«Спартак» оказался наиболее убыточным клублм. За прошлый год его расходы составили 900 млн рублей.

На зарплату за прошлый год «Арсенал» потратил 0,96 млрд рублей, в то время как расходы по зарабатной плате «Зенита» составили 8,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU