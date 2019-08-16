Комикс 14-летней тулячки стал почтовой открыткой

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-16T15:34:37+03:00

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16 августа в Музее Победы состоялось награждение победителей всероссийского конкурса детских комиксов. Среди прирезов оказалась 14-летняя школьница из Тулы. Ее работа заняла 1 место в возрастной категории 11-14 лет, и теперь ее комикс в числе победителей стал почтовой открыткой.

В рамках названия конкурса «#ЛетоТвоихПобед» девочка рассказала и о своей победе. Она увидела, как хулиганы мучили щенка, и не смогла спокойно пройти мимо. Тулячка заступилось за животное, а потом забрала его домой. Теперь в семье девочки живут две собаки. "После этого случая я поняла, что не смотря на свои страхи, я больше никогда не останусь в стороне, если у кого-то беда», - говорит маленькая тулячка.

Призы и грамоты 10 победителям вручила председатель жюри конкурса президент фонда «Спешите делать добро» Оксана Федорова. Во время мероприятия была проведена церемония гашения открыток-комиксов, которые были изданы лимитированной серией.

ИСТОЧНИК KP.RU