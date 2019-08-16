В Тульской области начинается летне-осенний сезон охоты

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-16T15:01:03+03:00

С 17 августа стартует летне-осенний сезон охоты на боровую, болтно-луговую, водоплавающую и полевую дичь

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В Тульской области общая площадь охотничьих угодий составляет 2510 тысяч гектаров. Общее хозяйство в регионе — 105, из них общедоступных — 29.

За охотничий сезон 2018-2019 годов было выдано 4414 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. С прошлого года выдача билетов была переведена в электронную форму. Для получения документа нужно подать заявку через портал госуслог.

Также продолжается вестись борьба с браконьерством. В федеральном законодательстве были увеличены штрафы за незаконную охоту. Максимальный штраф теперь составляет 1 миллион рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU