2019-08-16T15:01:03+03:00
Общество

В Тульской области начинается летне-осенний сезон охоты

С 17 августа стартует летне-осенний сезон охоты на боровую, болтно-луговую, водоплавающую и полевую дичь
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области общая площадь охотничьих угодий составляет 2510 тысяч гектаров. Общее хозяйство в регионе — 105, из них общедоступных — 29.

За охотничий сезон 2018-2019 годов было выдано 4414 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. С прошлого года выдача билетов была переведена в электронную форму. Для получения документа нужно подать заявку через портал госуслог.

Также продолжается вестись борьба с браконьерством. В федеральном законодательстве были увеличены штрафы за незаконную охоту. Максимальный штраф теперь составляет 1 миллион рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туляка, грозившего взорвать пятиэтажку на ул. Пузакова, обвиняют в покушении на теракт
Тульский «Арсенал» оштрафовали на 20 тысяч рублей
В Тульской области мужчина получил срок за незаконное приобретение огнестрельного оружия
Налоговый долг директора одной из тульских компаний составил 23 миллиона
Житель Тульской области зарезал знакомого в пьяной ссоре
В ДТП в Тульской области: столкнулись три машины
В Тульской области автовоз чуть не снес остановку и торговые палатки
Вячеслав Федорищев посетил «Тульский пивзавод» и поздравил сотрудников с 45-летием предприятия
В Тульской области завершилось благоустройство зон отдыха и пляжных зон
В Тульской области умер выдающийся футболист Владимир Фомичев
Туляки снова купаются в реке рядом с оружейным заводом
В Тульской области осел пасется рядом с проезжей частью
В Тульской области мужчина украл женскую сумку из подсобки магазина
Туляк крал интернет-кабели с крыш многоквартирных домов